«The Voice All Stars» : l’Ajaccien Paul Ventimila intègre l’équipe de Mika

Paul Ventimila avait 11 ans lorsqu’il a participé à la première édition de The Voice Kids. Le jeune Ajaccien n'a pas cessé de chanter et a même eu l'opportunité de prêter sa voix pour le conte musical Martin et les fées. Âgé maintenant de 17 ans, a décidé de participer à la saison 2021 du célèbre télécrochet qui célèbre son 10e anniversaire avec une édition "all stars" qui réunit une cinquantaine d’anciens candidats prets à se relancer dans l’aventure.

Ce samedi 11 septembre pour son audition à l’aveugle il a choisi d'interpréter Take on me, chanson signature du groupe de new wave A-ha. Son talent a séduit Jenifer et Mika qui font parie de cinq coachs de cette édition ( Florent Pagny, Zazie et Patrick Fiori sont les trois autres). Paul a décidé de rejoindre Mika qui devra constitue une équipe de six chanteurs avant de passer aux phases successives de la compétition.