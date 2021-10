Tests Covid-19 payants à partir du 15 octobre : pour qui et combien ?

Livia Santana le Jeudi 7 Octobre 2021 à 15:04

Dès ce vendredi 15 octobre, les tests de dépistage du Covid-19 vont devenir payants pour les personnes non vaccinées et sans ordonnance. Les tests PCR et antigéniques seront toujours remboursés pour raison médicale. La gratuité devrait aussi être maintenue pour les mineurs.