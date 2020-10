Territoriales : Jean-Zuccarelli appelle la gauche insulaire à bâtir un projet commun pour la Corse

Dans 5 mois les Corses seront appelés à désigner leurs représentants à l’Assemblée de Corse et un exécutif pour conduire les affaires de la Collectivité dont les compétences, déjà considérables, ont été renforcées par la fusion avec les 2 Conseils départementaux. Ce vote interviendra 3 ans après l’installation de cette collectivité unie, 5 après l’accession des nationalistes aux responsabilités territoriales. Au terme donc de la durée d’une mandature complète qui selon Jean Zuccarelli "se solde par un échec".Pour le président de Gauche Républicaine de Corse la Collectivité n’est toujours pas en ordre de marche, et les dysfonctionnements sont la règle. "Elle s’est éloignée des territoires. Les petites communes ressentent notamment un sentiment profond d’abandon. Aucun des dossiers les plus lourds (déchets, transports, ..) n’a progressé. Les équipements structurants sont en berne. Le Padduc loin de favoriser la relance de l’agriculture a entravé le développement de la plupart des communes et hypothèque leur avenir. La structuration des filières est au ralenti. L’accès au logement est toujours aussi difficile. Les actions de lutte contre la pauvreté et la précarité sont restées lettres mortes. Et la promesse de transparence a été oubliée." affirme Zuccarelli selon lequel les Corses vivent moins bien dans leur île qu’il y a 5 ans.En évoquant la crise sanitaire et morale de la COVID et de la crise économique qui en découle, l'ancien conseilleur exécutif affirme que "dans cette crise, les Corses ne peuvent plus être à la merci des foucades des leaders nationalistes et de leurs surenchères institutionnelles. Ils doivent, au contraire, disposer d’une équipe enfin décidée à s’attaquer aux inégalités croissantes, et à résorber les fractures territoriales, sociales, économiques, et numériques. "Jean Zuccarelli propose à la gauche insulaire d"aller au-delà des divisions pour proposer aux corses un projet réaliste qui réponde aux attentes de la population en dépassant les clivages partisans. Il invite "tous les responsables politiques de la gauche et des forces de progrès à travailler sans délai pour en préciser les objectifs, la stratégie, et définir le contenu du projet que nous porterons devant les Corses."Il propose de mettre de côté "les égos et les volontés de leadership, de lancer des « assises pour l’avenir de la Corse » dont la réunion de lancement pourrait se tenir dans les toutes prochaines semaines - par exemple le samedi 7 novembre - et se déclinerait ensuite en ateliers thématiques (transports, logement, droits sociaux, citoyenneté, culture, langue, gestion des déchets, développement durable, eau et énergies, services publics, ruralité et agriculture, accès aux savoirs et à la connaissance,….) pour déboucher avant Noël sur un diagnostic et un projet commun."Une proposition qui aurait comme objectif "de dépasser les clivages d’hier pour contribuer à rendre un avenir de progrès à la Corse après 5 ans d’impasse nationaliste.".