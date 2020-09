Territoriales - Jean Cardi : "les agriculteurs isolés, meurent dans l'indifférence générale"

Pour comprendre ,la crise agricole et économique en général qui frappe durement notre pays et la Corse en particulier, il faut remonter à 1992 avec le traité de Maastricht puis, plus tard, l'ouverture de l'espace Schengen.En effet à l'époque nous avions organisé le blocus de Paris pour nous opposer à ce traité qui serait pour nous la mort de notre agricultureNous disions que l'Europe ne pouvait se faire avec une harmonisation des prix Sans tenir compte des coûts de production et des charges sociales lTrente ans après nous avons vu les délocalisations des productions tant industrielles qu'agricoles et aujourd'hui il n'y a plus en France ni industries ni AgricultureAujourd'hui le monde paysan pèse si peu que les agriculteurs sont isolés et meurent dans l'indifférence générale.Dans mon programme de reconquête et de développement du monde rural, Je propose d'associer les artisans, les paysans les producteurs revendeurs, les transporteurs, les agents du tourisme pour qu'il y ait une masse populaire assez forte capable de s'imposer dans la donne économique et mettre un terme à la mise en faillite générale de notre économie.Je propose la création d'emplois productifs dans le domaine de la lutte contre les incendies, car la forêt corse d'une grande richesse est sous exploitée et mal entretenueAinsi en créant des larges pare-feux qui peuvent servir de pacage pour éleveurs et rémunérés avec les fermagesNotre réseau hydraulique doit être modernisé par la création de retenues d'eauPour les financements de ces projets vitaux pour la Corse et son peuple nous devons associer le privé et le public ainsi que des banques de développement .Le peuple doit avoir le contrôle et la maîtrise de ces ouvrages par le biais de création de sociétés sainesLa Corse peut connaitre un grand avenir si tous ensemble nous décidons de ne plus élire des professionnels de l'électoralisme et du baratin qui nous ont mené dans la violence et la négation du bienfondé,, du travail dans l'abandon des traditions et de notre culture paysanne.Mon projet ne s'arrête pas là évidemment mais cela est un premier appel à rejoindre cette démarche à l'amplifier et faire triompher la Nation Corse !Rejoignez la liste Populu Corsu en téléphonant au 06 42 94 93 49."