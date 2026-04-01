Tennis de Table - La belle moisson porto-vecchiaise

Chez les benjamins, Maxence Negro di Marino a remporté le titre régional. Il devait être imité chez les cadets par son frère aîné Antoine. Une moisson de médailles dans les jeunes catégories qui se poursuivait dans les rangs des juniors avec celle d'argent de Raphaël Desserprit assortie de la médaille de bronze d'Antoine Negro du Marino également primé dans cette catégorie.
Si la relève porto-vecchiaise a su se mettre en évidence, les seniors ont complété de belle manière le palmarès du TTPV avec le titre de Champion de Corse d'Alexandre Pinault et celui de vice-champion de Corse de Raphaël Desserprit
Un beau dimanche pour le TTPV dont on rappellera qu'il a récemment été vainqueur de la Coupe de Corse par équipes.
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