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Tennis de Table - La belle moisson porto-vecchiaise


GAP le Lundi 27 Avril 2026 à 10:23

Ce dimanche se déroulaient à Bastia, les championnats de Corse individuels de Tennis de Table. En cette occasion, les pongistes du Tennis de Table Porto-Vecchiais se sont mis en évidence en raflant bon nombre de titres mais aussi de places sur les différents podiums



Tennis de Table - La belle moisson porto-vecchiaise
Chez les benjamins, Maxence Negro di Marino a remporté le titre régional. Il devait être imité chez les cadets par son frère aîné Antoine. Une moisson de médailles dans les jeunes catégories qui se poursuivait dans les rangs des juniors avec celle d'argent de Raphaël Desserprit assortie de la médaille de bronze d'Antoine Negro du Marino également primé dans cette catégorie.
Si la relève porto-vecchiaise a su se mettre en évidence, les seniors ont complété de belle manière le palmarès du TTPV avec le titre de Champion de Corse d'Alexandre Pinault  et celui de vice-champion de Corse de  Raphaël Desserprit 
Un beau dimanche pour le TTPV dont on rappellera qu'il a récemment été vainqueur de la Coupe de Corse par équipes.





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