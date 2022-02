Tennis corse : 4 237 licenciés et premier sport individuel sur l’île

Le tennis, le padel, le tennis-fauteuil et le beach-tennis sont les différentes disciplines proposées par la Ligue corse de Tennis. Pour son président, Philippe Medori, « c’est un plaisir de recevoir le président de la Fédération en Corse ». Gilles Moretton réalise en ce moment, avec son équipe, un tour de France des Ligues de Tennis, dans le cadre d’une campagne appelée « Ensemble pour les clubs ». Il était donc normal pour lui de faire un arrêt en Corse.





La journée a débuté par une introduction de Philippe Medori et un discours du président de la FFT. Les ateliers ont ensuite pu démarrer pour les élus locaux, les dirigeants de clubs, les représentants de l’académie et ceux du Centre du sport et de la jeunesse corse.

Dans le même temps, les enfants s’échangeaient des balles sur les différents courts du Centre de la Ligue corse de Tennis. Séparés en plusieurs groupes, il leur étaient présentés trois grands axes de travail avec différents rôles.

Le premier, sur le développement des clubs sur l’île, avec l’objectif de renforcer les services pour les dirigeants et améliorer le lien avec les collectivités et trouver de nouvelles ressources. Un autre axe, sur la formation et l’enseignement du tennis, avec une démonstration des formations et des attentes. Et le dernier sur la politique des clubs pour emmener les joueurs vers le haut niveau, grâce en grande partie à une densification du nombre de jeunes joueurs.





Le président de la Ligue corse de Tennis a également présenté les projets d’investissement a u centre de la Ligue à Gilles Moretton : une salle de formation destinée à l’enseignement, l’arbitrage et le sport santé d'un coût total de 113 666 euros, financés par la Collectivité de Corse, la FFT et la Ligue. Et un projet encore plus important, à 730 000 euros pour la création d’une structure de tennis au centre du sport et de la jeunesse corse à Ajaccio.





Le tennis, premier sport individuel sur l’île

Le tennis compte 4 237 licenciés en Corse et est le premier sport individuel sur l’île. « C’est notre plus grand taux de licences depuis 29 ans, avec une augmentation de 25 % en 2022 » se réjouit le président de la Ligue. Le territoire est fourni en terrain de jeu, avec près de 140 courts dont certains avec une visibilité internationale lors de compétitions comme l’Open d’Ajaccio ou le Ladies Open de Calvi.

Philippe Medori est fier d’avoir « 36 clubs, bien repartis sur l’île », même s’il avoue que « certaines zones sont assez éloignées du premier club comme la région de Saint-Florent ».