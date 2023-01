Tennis. Le match fou de Laurent Lokoli se terminera finalement cette nuit à l'Open d'Australie

Tout se passait merveilleusement bien. Pour son retour dans le tableau principal du premier Grand Chelem de l'année, huit ans après, Laurent Lokoli pensait avoir réussi à surmonter l'imprévu. Pas de David Goffin (53e mondial, malade) face à lui mais un Américain "Lucky Loser", repêché de dernière minute, Michael Mmoh (109e mondial).



Pas de quoi perturber le Bastiais dans un match démarré avec 2 heures et demi de retard. En quasi démonstration, le tennisman de 28 ans domine son adversaire et empoche les deux premières manches en toute logique (6-4, 6-2).



La troisième est plus accrochée. Alors qu'il parvient à breaker deux fois son adversaire, Lokoli ne confirme pas sur sa mise en jeu. Il est poussé jusqu'à un tie-break que Mmoh démarre parfaitement (4-0), avant de voir revenir le Corse (6-6). En plein suspense, la pluie fait son apparition et bouleverse tous les plans du 176e mondial. Les deux joueurs doivent rentrer au vestiaire et la partie est interrompue.



Trois heures plus tard, tout a changé. Lokoli n'est plus aussi bien. De retour sur le court, il concède la troisième manche malgré une balle de match, craque dans le quatrième set (4-6) et passe tout proche de la rupture dans le cinquième, où il est breaké (1-3).



La pluie vient, une nouvelle fois s'inviter sur le court et interrompre définitivement la rencontre. Il est presque minuit à Melbourne quand les deux hommes rentrent au vestiaire. Comme pour dix autres rencontres du premier tour, ils devront attendre cette nuit pour se départager.