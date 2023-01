Tennis - Au 1er tour de l'Open d'Australie Laurent Lokoli "s'attend à un gros match" contre Goffin

- Comment avez-vous vécu ces trois matchs de qualification avec, au bout, un retour dans le tableau principal de l'Open d'Australie (pour la première fois depuis 2015 et une élimination en quatre sets contre l'Autrichien Andreas Haider-Maurer) ?

- C'est allé assez vite. On a eu un enchaînement costaud en jouant trois jours d'affilée, ce qui est rare pour des qualifs de Grand Chelem. Généralement, on a toujours une journée de repos. C'est aussi lié au fait que j'ai joué le mardi et d'autres lundi, après un long voyage depuis Nouméa qui était difficile. Je suis arrivé dans la nuit de lundi. J'ai joué mardi, mercredi et jeudi. Ça monte en pression au fil des tours : au début, il y a beaucoup de monde et le tableau se resserre petit à petit avec une envie pour tous d'accéder au grand tableau.

J'ai réussi à produire du bon tennis et à être régulier sur ces trois premiers tours, ce qui m'a permis de me qualifier. C'est vrai que ça faisait des années que je ne l'avais pas fait, mais c'est aussi la suite logique pour moi de ces derniers temps. J'enchaîne les bonnes performances et je travaille beaucoup pour ça. Des fois ça paye et d'autres non, donc je suis très content que ça le fasse sur les deux premiers tournois de l'année.



- Vous parlez de vos bons résultats de ces derniers mois, vous sortez d'une finale perdue sur le fil à Nouméa (4-6, 7-5, 6-2 contre l'Italien Raul Branaccio). La percevez-vous plutôt comme une expérience positive ou une sorte de frustration ?

- Ça reste une expérience hyper positive. C'était ma première finale de Challenger. Je n'ai jamais rien eu dans la facilité donc quelque part, c'est un clin d'œil un peu amer. Mais ça fait partie de ma carrière. J'ai eu beaucoup de matchs comme ça, accrochés, perdus malgré des balles de match, d'autres où j'en ai sauvé. Je trouve que ça fait partie du tennis.

Sur le premier tournoi de l'année, aller en finale, c'est quand même génial. C'était vraiment une belle semaine. J'ai pris aussi pas mal de points, donc ça m'a permis de faire un bond de 30 places au classement ATP. Et ce petit goût amer m'a aidé à rester vraiment en alerte pour commencer les qualifs de l'Open d'Australie. J'en voulais plus et je n'ai pas eu cette décompression que j'aurais pu naturellement avoir quand on vient de gagner un tournoi, parce qu'il y avait beaucoup de points à la clé. C'est ultra positif et je suis vachement content.



- Vous occupez le rang le plus haut jamais atteint au classement ATP (176e). Pensez-vous être dans la meilleure forme de votre carrière ou du moins, le ressentez-vous ainsi ?

- Honnêtement, non. Je pense que c'est surtout lié à une certaine régularité plus qu'à une question de forme ou de tennis. Je jouais très bien aussi quand j'étais plus jeune. Simplement, c'était peut-être moins régulier, plus décousu. C'est sûrement aussi lié à l'âge, l'expérience et pas mal de choses.

C'est sûr que c'est une bonne période pour moi, mais c'est la suite logique de tous mes efforts fournis depuis des mois et des mois. J'ai beaucoup bossé, je me suis beaucoup entraîné et j'ai réussi à aller régulièrement dans les fins de tournoi, ce qui m'a apporté une certaine forme de tranquillité et surtout, beaucoup de plaisir sur le terrain.