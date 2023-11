Tempêtes Ciaran et Domingos : plage emportée à Olmeto, mer de bois à Calacuccia

Charles Monti le Lundi 13 Novembre 2023 à 18:14

Les tempêtes Ciaran et Domingos qui se se sont succédé ont causé des dégâts considérables dans le Centre-Corse et au sud de l'île mais les informations ne sont pas toutes remontées. Ainsi à Olmeto une partie de la plage a été emportée et à Calacuccia le plan d'eau barrage s'est transformé en mare di legnu