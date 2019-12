Tempête de vent en Corse : ce midi encore 400 foyers privés d’électricité

Maria Bettina Colonna le Dimanche 15 Décembre 2019 à 13:01

A la mi-journée de ce dimanche 15 décembre la quasi-totalité des foyers touchés par la tempête de vent a été réalimentée grâce à la forte mobilisation des équipes EDF et des prestataires. A cette heure, il reste encore 400 clients privés d’électricité. Les équipes ont travaillé tard hier soir et sont sur le terrain depuis 6h ce matin pour poursuivre les opérations de réparation.





Toutes les équipes resteront mobilisées afin de rétablir les derniers clients concernés, au plus tard dans la soirée.

Quelques clients isolés peuvent rester sans courant. Un numéro spécial est mis à leur disposition. Disponible 24h/24 le service dépannage transmettra, aux équipes sur place, les informations données par les clients.

Service dépannage 24h/24 : 09 72 67 50 20

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements