Tempête Justine : des rafales jusqu'à 182 km/h enregistrées à Cagnano

Si ce dimanche matin le vent a faibli, l'ile a été balayée par des forts vents la nuit dernière. En première partie de nuit de samedi à dimanche, le vent de Sud-Ouest s'est renforcé et des rafales ont dépassé les 180 km/h sur le cap Corse.

Le vent a nettement faibli mais des rafales atteignant les 90 km/h sont encore prévues pour ce dernier jour de janvier.



Voici les valeurs moyennes et les pointes maximales qui ont eu lieu entre 1 heure et 2 heure du matin ce dimanche

Vent moyen/Rafales en km/h

Cagnano (cap) : 80/182

Sisco 60/141

Ersa 70/180

Calvi 40/90

L'Ile rousse : 100/ 153

Bonifacio : 70/126

Porto Vecchio : 70/103

Ajaccio : 80/104

Corte : 20/40

Alistro : 30/55

SAnto pietro di tenda : 30/81

pietralba : 35/63

Sponde/nivose : 63/123

Renno : 30/60

Sari D'orcino : 30/85

Sartene : 40/55

Figari : 40/80

Conca 30/95

Solenzara : 31/85