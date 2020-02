Tempête Hervé : 37 interventions des pompiers à cause du vent en Haute-Corse

En ce mardi après midi la Corse est toujours en alerte orange pour vent violent. L'incendie entre Quenza et Solaro, attisé par les rafales violentes, a déjà ravagé plus de 400 ha de végétations et demande la mobilisation de plus de 210 sapeurs-pompiers et d'autres personnels qui sont sur le feu.

En plus de ce grave incendie, 37 autres interventions se sont succédé depuis ce matin sur le département.

Se sont surtout des écobuages ou de l'imprudence qui, à Furiani et Penta di Casinca, ont brulé 300m2 de végétation.

Les pompiers de Lucciana ont du intervenir à 5 reprises, encore pour des ecoubuages, à Valle di Camploro, Chiatra, Canaletto di Verde, Cervione et aussi pour un départ de feu, facilement maitrisé, en bord de route à Volpajola avec 50m2 d'herbes partis en fumée.

Encore tois écobuages ont été éteints à Isolaccio et Ventiseri ainsi qu’en Balagne à Catteri.



Les pompiers sont aussi intervenus sur différents secteurs du département pour mettre en sécurité des objets qui menaçaient de tomber.