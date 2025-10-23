Tempête Benjamin : les vents violents privent 1 500 foyers d’électricité en Corse

En raison des vents violents liés à la tempête Benjamin, près de 1 500 foyers étaient privés d’électricité ce jeudi à 18 heures, selon EDF Corse.
Les coupures concernent environ 200 clients dans le secteur de Vico-Sagone et 1 300 entre Lucciana et Ghisonaccia, via Oletta.
« Le vent fort complique les interventions, mais toutes nos équipes et renforts sont mobilisés », indique EDF en rappelant de ne jamais toucher un fil à terre et en invitant les clients témoins d’une anomalie à la signaler au 0972 67 50 20.
