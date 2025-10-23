Tempête Benjamin : les vents violents privent 1 500 foyers d’électricité en Corse

CorseNetInfos
La rédaction le Jeudi 23 Octobre 2025 à 19:13

Du fait de la tempête Benjamin qui touche actuellement la Corse, ce jeudi soir, environ 1500 foyers sont privés d’électricité, principalement entre Lucciana et Ghisonaccia. EDF Corse indique que ses équipes sont mobilisées malgré des conditions d’intervention rendues difficiles par le vent violent.



En raison des vents violents liés à la tempête Benjamin, près de 1 500 foyers étaient privés d’électricité ce jeudi à 18 heures, selon EDF Corse.
 
Les coupures concernent environ 200 clients dans le secteur de Vico-Sagone et 1 300 entre Lucciana et Ghisonaccia, via Oletta.
 
« Le vent fort complique les interventions, mais toutes nos équipes et renforts sont mobilisés », indique EDF en rappelant de ne jamais toucher un fil à terre et en invitant les clients témoins d’une anomalie à la signaler au 0972 67 50 20.





