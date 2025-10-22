Tempête Benjamin : la Corse placée en vigilance orange

Attention aux vents violents apportés par la tempête Benjamin ce jeudi. Météo France vient de placer la Corse en vigilance orange pour le paramètre vent à partir de midi et jusqu’à minuit au plus tôt.



« En début d'après-midi de jeudi le vent se renforce sur le relief après un rapide passage orageux donnant des rafales autour de 70 à 100 km/h sur l'ouest de la Corse. Puis les fortes rafales concernent la Balagne et le Cap Corse et en fin d'après-midi la région bastiaise et les versants orientaux de l'île notamment la région entre Solenzara - Conca - Porto-Vecchio », indique Météo France en précisant : « Les rafales attendues sont de l'ordre de 120 à 140 km/h sur la Balagne, jusqu'à 160 à 170 km/h sur le Cap Corse. Sur le relief et les versants orientaux, les rafales soufflent autour de 130 à 140 km/h. Sur la région de Porto-Vecchio et la région bastiaise les rafales sont de l'ordre de 90 à 110 km/h. Ce vent violent se poursuit en cours de nuit de jeudi à vendredi ».



Par ailleurs, Météo France a placé les deux départements en vigilance jaune pour orages de 13h à 17h, et la Corse-du-Sud pour vagues-submersion, de 15h à minuit. De fortes vagues sont en effet attendues sur la façade Ouest de l'île.



Les autorités recommandent la plus grande prudence, notamment lors des déplacements.