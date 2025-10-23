CorseNetInfos
Tempête Benjamin : Plusieurs sites exposés aux vents violents fermés en Corse


La rédaction le Jeudi 23 Octobre 2025 à 15:49

En raison des vents violents attendus ce jeudi sur la Corse du fait de la tempête Benjamin, plusieurs communes de l’île ont pris des mesures de précaution. À Ajaccio, Bastia et Porto-Vecchio, des sites exposés ont été fermés au public.



En raison des vents violents annoncés ce jeudi par Météo France liés au passage de la tempête Benjamin, plusieurs communes de l’île ont pris des mesures de précaution.
 
À Ajaccio, où le vent se renforce ce jeudi en milieu d’après-midi, la ville a décidé de fermer provisoirement plusieurs sites exposés aux risques de submersion et aux vents violents. 
Sont concernés la promenade piétonne du quai des Torpilleurs (côté mer), l’aire de jeux du quai des Torpilleurs (face aux Salines), la promenade piétonne et le Skatpark place Miot, l’aire de jeux et de sport place Miot, la voie verte de la route des Sanguinaires ainsi que les plages de Saint-François, Barbicaja, Marinella et Capo di Feno. La réouverture est prévue dès la fin de la période d’alerte.
 
En outre, la Communauté d’agglomération du Pays Ajaccien a annoncé qu’au regard « des vents de 70 à 100 km/h qui arrivent sur Ajaccio », le téléphérique restera fermé jusqu’à demain à 6h30, par mesure de précaution. 
 
Dans la région bastiaise, la Communauté d’agglomération a pour sa part annoncé la fermeture de ses équipements sportifs à partir de 18 heures.
 
Du côté de Porto-Vecchio, le maire a pris un arrêté « fermant les infrastructures sportives extérieures durant l'alerte orange, à compter de ce jeudi midi jusqu'au vendredi 24 octobre minuit »
 
La population est invitée à respecter ces mesures et à limiter les déplacements dans les zones exposées.
 




