Tempête Benjamin : 2 000 foyers restent privés d’électricité ce vendredi matin

À la suite du passage de la tempête Benjamin, environ 2 000 clients restaient privés d’électricité ce vendredi matin à 8 heures, selon EDF Corse.



Dans le détail, 300 foyers sont touchés en Corse-du-Sud, dans les secteurs de Bonifacio et Vico, tandis que 1 700 clients sont concernés en Haute-Corse, notamment dans les régions de Casinca, Vezzani et Saint-Florent.



« Les agents sont intervenus une partie de la nuit malgré des conditions difficiles. Plusieurs zones ont été réalimentées, mais de nouvelles pannes sont survenues en raison de la météo instable », indique EDF Corse, qui précise que les opérations sur le terrain ont repris ce matin à 8 heures, « sous réserve de conditions météorologiques permettant d’intervenir en toute sécurité ».



Des renforts et équipes prestataires ont également été pré-mobilisés pour accélérer le rétablissement de l’électricité. « EDF Corse met tout en œuvre pour rétablir le courant dans la journée. Les délais précis seront confirmés après les constats terrain », ajoute encore l’organisme qui invite les usagers à signaler toute anomalie au 0972 67 50 20 et rappelle de ne jamais toucher un fil à terre.

