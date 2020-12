Tempête Bella : vigilances jaunes "vent", "pluie-inondation" et "avalanches" en Haute-Corse

En journée de lundi, le vent bascule à l'Ouest. Il se renforce en cours d'après-midi et atteint en soirée100 à 110 km/h en rafales sur le littoral oriental, 120 à 130 km/h sur les pentes du relief oriental et auCap Corse et 70/80 km/h de la région entre Bastia et Solenzara.

Le vent faiblit sensiblement en milieu de nuit de lundi à mardi, avec des rafales ne dépassant pas 80 km/h sur le relief En seconde partie de nuit de dimanche à lundi, des orages se mettent en place sur l'ouest de la Corse.





L'activité s'intensifie en fin de nuit de dimanche à lundi et les orages débordent sur les versants est de l'île. Ils donnent des cumuls de 10 à 20 mm en une heure. Ces orages s'atténuent ensuite en cours de matinée puis des averses perdurent jusqu'en soirée sur les versants ouest. La limite pluie neige se situe d'abord entre 1 300 et 1 500 m, puis s'abaisse à1000m l'après-midi. Sur l'épisode, les cumuls atteignent 30 à 50 mm sur les versants est et le littoral occidental, 60-80 mm sur les versants ouest, et localement 100 mm sur le relief.





Les chutes de neige de ces prochaines 24 heures vont être importantes et accompagnées d'un vent fort à violent. Ainsi, des accumulations vont se former créant également de nouvelles plaques plus ou moins épaisses aux abords des crêtes.

Des structures de plaques friables reposant sur des couches fragiles vont également se former.Des avalanches de neige fraîche de grande taille sont attendues parfois même de très grande taille au-dessus de 1 600 m dans les couloirs sujets à d’importantes accumulations dues au transport de la neige.

Des départs spontanés de plaques friables pourraient également se produire fragilisée par la surcharge de la neige fraîche.



La préfecture de Haute-Corse recommande d’adopter des comportements de prudence lors des déplacements et d’adapter la conduite sur les routes.

Éviter, autant que possible, les déplacements

.Il est conseillé de s’informer de l’évolution de l’épisode : Soit en appelant le service vigilance météo au 05 67 22 95 00 ✔ Soit en se connectant au site ✔http://vigilance.meteofrance.com