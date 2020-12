Tempête Bella : la Corse-du-Sud passe en vigilance orange

Alerte vent fort : (validité du lundi 28 décembre à 00h00 au mardi 29 décembre à 00h00)

En milieu de nuit de dimanche à lundi, le vent de sud se renforce sur une grande partie de l’île. Les rafales atteignent au plus fort, en fin de nuit, 90 à 100 km/h sur le littoral et 110 à 120 km/h sur le relief.

En journée de lundi, le vent faiblit et bascule à l’Ouest. Il se renforce en cours d’après-midi et atteint en soirée 100 à 110 km/h en rafales sur le littoral oriental , 120 à 130km/h sur les pentes du relief oriental.

Le vent faiblit sensiblement en milieu de nuit de lundi à mardi.



Alerte pluie – inondation : (validité du lundi 28 décembre de 03h00 à 21h00)

En seconde partie de nuit de dimanche à lundi, des orages se mettent en place sur l’Ouest de la Corse.

L’activité s’intensifie en fin de nuit de dimanche à lundi et les orages débordent sur les versants de l’île. Les cumuls attendus sont de l’ordre de 10 à 20 mm en une heure.

Les orages s’atténuent ensuite en cours de matinée mais les averses perdurent jusqu’en soirée sur les versants ouest.

La limite pluie-neige se situe d’abord entre 1 300 et 1 500m, puis s’abaisse à 1 000 m dans l’après-midi.

Sur l’épisode, les cumuls atteignent 30 à 50 mm sur les versants Est et le littoral occidental, 60 à 80 mm sur les versants Ouest, et localement 100 mm sur le relief.

Ces forts cumuls sont accentués par la fonte nivale entre 800 m et 1 300 – 1 500 m.

Les fortes vagues et le haut niveau d’eau sur la Corse-du-Sud viennent également perturber l’écoulement des rivières.