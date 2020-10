Tempête Alex : les dons récoltés en Balagne pour les sinistrés sont arrivés à Roquebillière

Ainsi que nous l'avons relaté suite à la catastrophe provoquée dans l'arrière pays niçois par la tempête Alex, des collectes de vêtements et denrées alimentaires ont été organisées le week-end dernier dans les supermarchés Leclerc et Casino de L'Ile-Rousse. Cette initiative de l'Association des commerçants et artisans de Lisula relayée par leurs homologues de Calvi a été un véritable succès.

Dès la fin de la collecte, tout a été acheminé par les équipes balanines avec à leur tête Gilbert Barachina, président de l'ACAI, vers les Alpes Maritimes et c'est la commune de Roquebillière très durement touchée qui a été ciblée pour ces aides.

Sur place, une fois les colis de vêtements et denrées alimentaires remis, la délégation balanine s'est rendue chez le maire, Gérard Manfredi, pour lui remettre un chèque représentant les dons recueillis.

Un geste de solidarité qui a fortement ému le premier magistrat et toute son équipe qui a chaleureusement remercié "tous ceux et toutes celles et tous ceux qui ont participé".