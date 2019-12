Tempête : 17 400 foyers privés d’électricité dans toute la Corse

En Haute-Corse : Niolu, Nebbiu, Balagne, Bozziu, Fiumorbu, Costa Verde et Castagniccia-Casinca.





Au total, ce sont plus de 100 agents EDF et prestataires qui sont déjà engagés sur le terrain pour rétablir les clients concernés par cette tempête. Les conditions climatiques qui continuent à se dégrader rendent les interventions difficiles et nécessitent la plus grande vigilance.





Un numéro spécial est mis à disposition des clients touchés par des interruptions de fourniture d’électricité . Disponible 24h/24 le service dépannage transmettra, aux équipes sur place, les informations données par les clients (Service dépannage 24h/24 : 09 72 67 50 20)





EDF rappelle qu’il ne faut en aucune manière s’approcher d’un câble électrique tombé à terre, en raison des risques d’électrocution.

A 17 heures EDF-Corse indiquait que 17 400 foyers sont privés d’électricité, toute la Corse est concernée (avec un pic à 21 500).La situation reste très évolutive.6 542 en Corse-du-Sud et 10 845 en Haute-Corse.Les microrégions les plus touchées à cette heure sont :En Corse –du-Sud : Alta Rocca, Conca, Taravo, Valinco, Grand Ajaccio, Gravona-Prunelli et Liamone