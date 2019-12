L’ensemble des mesures de sécurité et notamment les barrages routiers ont été respectés.

Le pic de l’évènement en termes de vent sur la commune d’Ajaccio sera en matinée de dimanche. Concernant les incidents, on relève quelques toitures arrachées et quelques chutes arbres sur les axes routiers.

Ces incidents vont être traités par le service des routes de la Collectivité de Corse.



Les précipitations reprennent sur la chaîne centrale mais de façon modérée. On attend encore 30 à 40 mm voire 70 mm localement. Ceci entraîne une alimentation des bassins versants, le risque de crue de la Gravona est maintenu, des débordements sont à prévoir.

Les valeurs annoncées peuvent également impacter le bassin versant du Rizzanese. Les pompiers effectuent des reconnaissances sur les différents sites. Vent Le pic de l’épisode est passé cette nuit.



On attend encore des rafales sur les caps exposés (Parata, Capu di Muru).

Les golfes de l’Ouest seront impactés dans une moindre mesure (70 à 80 km/h en rafale). Vague-submersions

Les fortes vagues se maintiennent et s’accentuent tout au long de la journée.



Pour le phénomène pluie-inondations la vigilance orange est maintenue.Vigilance orange également pour Vagues-Submersion Et jaune pour le vent.

Les mesures de sécurité sur les axes routiers sont maintenues jusqu’à nouvel ordre.



Conseils de comportement

Limitez vos déplacements ; Evitez les promenades sur la côte et près des cours d’eau ; Tenez vous informé de l’évolution de la situation.

Pour tout renseignement complémentaire, consultez le site Internet de Météo-France : www.meteo.fr