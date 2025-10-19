Téléthon - À vélo de Siscu à Siscu : Pari réussi pour… l'accordéoniste Armand Paoli

C’était un pari audacieux, ambitieux pour ce sympathique musicien qui fait danser les foules tout au long de l’année sur notre île : faire le tour de la Corse en vélo en 11 étapes, avec chaque soir un concert à entrée libre dans chacune des villes ou villages au profit du Téléthon. Un total de 800 km et de centaines de milliers de notes. Un pari à la force des mollets et des …. doigts pour le parrain 2025 du téléthon en Haute-Corse qui se dit un rescapé de la maladie : « Quand j'avais deux ans, j'ai eu une grave maladie, en sursis pendant quelques années. Et puis un médecin m’a sauvé : Le docteur Sébastien Tiberi. Chaque année, avec mes musiciens, nous faisons des concerts gratuits pour le Téléthon. Une manière de rendre à la vie ce qu’elle m’a donné ».
Vent, pluie et …. Solidarité !
Beaucoup de monde à son départ le 4 octobre dernier. Beaucoup de monde aussi à l’arrivée de cette 1ère étape à Macinaggio et le Libeccio en invité surprise. « La 2e étape entre Macinaggio et St Florent a été difficile en raison du vent qui soufflait en rafales jusqu’à 150 km/h. Plusieurs fois j’ai failli être emporté par une bourrasque. Encouragé par des amis mais aussi par des touristes je n’ai pas flanché mais j’ai mis 5h pour boucler cette 2e étape». Après avoir longé le littoral jusqu’à L’île Rousse, les étapes suivantes le font plonger dans l’intérieur de l’île : Calenzana, Corte, Vivario pour plonger sur Ajaccio ensuite. « La montée du col de Vizzavona n’a pas été de tout repos mais là aussi les encouragements m’ont boosté ». L’assistance est là aussi, elle suit avec dans la fourgonnette l’accordéon pour les concerts du soir. Souvent aussi, aux couleurs du téléthon, la superbe DS Break des années 60 pilotée par Louis Constant. Certains jours on pouvait se croire au temps des Anquetil et Poulidor sur le Tour de France. L’arrivée à Bonifacio, sera épique. « Je suis arrivé avec le vent et la pluie, trempé mais ému par l’accueil des petits élèves de la ville dans leur uniforme ».
De la Cité des falaises, l’accordéoniste au grand cœur et aux bons coups de pédales amorce sa remontée dans le nord de l’île : Porto Vecchio, Solenzara, Ghisonaccia, Moriani, Biguglia et … Sisco. Il y a été accueilli vers 19h à la salle des fêtes du village par le maire de la commune Ange-Pierre Vivoni et tous ses amis. «Le pari a été relevé et a même dépassé mes espérances puisqu’on a récolté près de 6000 € pour le téléthon. Physiquement je me suis surpris. J’avais certes effectué une belle préparation mais au fil des étapes je me suis senti de mieux en mieux. Un coureur professionnel m’a accompagné sur quelques km et j’ai roulé jusqu’à 40 km/h ! Je n’ai eu ni pépins physiques ni matériel. Quant aux concerts du soir c’était génial. On a passé de très bons moments ».
Heureuse aussi près de lui, Catherine Chateau-Artaud, coordinatrice pour la Haute-Corse de l'AFM. «Armand est formidable, il nous aide depuis de nombreuses années. Son pari s’est bien passé, sans blessure. Les concerts ont été de bons moments de partage avec le public ».
Chapeau l’artiste ! Chapeau le sportif. Respect, homme !
