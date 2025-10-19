Téléthon - À vélo de Siscu à Siscu : Pari réussi pour… l'accordéoniste Armand Paoli

Philippe Jammes le Dimanche 19 Octobre 2025 à 09:16

Parti le 4 octobre de son village de Siscu, l’accordéoniste Armand Paoli est revenu à son point de départ ce samedi 18 octobre après avoir fait le tour de l’île à vélo et avec son accordéon au bénéfice du téléthon.