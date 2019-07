Taxis clandestins à Porto Vecchio : la colère des professionnels

« La situation est tendue, nous l’avons fait remonter de nombreuses fois à la préfecture et pourtant le problème perdure, chaque année nous y sommes confrontés » explique François Franchesci président de la fédération des taxis ruraux de Corse qui lutte depuis de nombreuses années contre la prolifération des taxis clandestins.

Faute de transport en commun et des longues distances à parcourir, l’extrême sud de la Corse se voit chaque été devenir le théâtre des courses clandestines. « Je pense que 20% des trajets villas ou hôtels, aéroport sont assurés par des particuliers qui parfois même n’ont pas l’impression d’être en infraction. Faire une course rémunérée semble normal, souvent c’est le cousin de la femme de ménage mais parfois ce sont des personnes qui en font un emploi pendant la saison. Alors entre Uber, les VTCs, le covoiturage, le moment ou l’on a du travail on en perd une bonne partie. Notre profession est en danger et la situation est très tendue aujourd’hui. Je dis souvent que c’est au moment où nous avons du pain que quelqu’un vient nous le grignoter » ajoute François Franchesci alerte sur les difficultés économiques que rencontre les taxis de Corse.







La profession de taxi est très encadrée et nécessite pour l’exercer une licence et une assurance spécifique qui permet à l’usager d’avoir des garanties pour sa sécurité. Des signes distinctifs sont également obligatoire, tel qu’un signal lumineux. Malgré ces différentes obligations et la vigilance des chauffeurs de taxi, certains passent entre les mailles du filet. « Nous avons demandé un renforcement des contrôles , pas des professionnels mais de tous ceux qui discrètement exerce sans remplir d’obligations. Les contrôles sont si peu fréquent que c’est nous qui assurons la vigilance et qui découvrons les fraudeurs » continue Francois Franchesci.











Arrestation d’un taxi clandestin







Afin de mettre à jour la réalité de ces taxis clandestins, ce sont deux clients témoins et complices de taxis en colère, qui samedi dernier à l’aéroport de Figari, ont permis l’arrestation d’un de ces chauffeurs clandestins. « Nous nous sommes fait passer pour des clients ordinaires après avoir répondu à une annonce sur internet. Le chauffeur s’est comporté de manière tout à fait professionnelle, ce n’est qu’à l’arrivée à l’aéroport quand les gendarmes se sont dirigés vers nous que le chauffeur nous a demandé de dire que nous étions amis » explique Nathalie, cliente mystère qui a permis l’arrestation du conducteur du taxi.







« L’aéroport de Figari et plus largement la région porto-vecchiaise sont le point noir de cette pratique, cette arrestation permet de mettre en lumière ce phénomène qui ne peut plus durer. Nous sommes vigilants mais nous avons besoin de plus d’aide pour protéger la population et sauvegarder notre métier » conclut François Franchesci.