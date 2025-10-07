CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Ajaccio : Une dynamique collective pour la réinsertion et pour prévenir la récidive 07/10/2025 Hyacinthe Vanni : « La fusion des SIS 2A et 2B permettra la même réponse opérationnelle sur toute la Corse » 07/10/2025  Festival Arte Mare - Quand Melissa Drigeard nous plonge au coeur du « Gang des amazones » 07/10/2025 Sartène : un important exercice de sécurité civile ce jeudi 07/10/2025

Tallone - Quatre motards interceptés à près de 200 km/h sur la RT10


Léana Serve le Mardi 7 Octobre 2025 à 16:57

Les excès de vitesse continuent de se multiplier sur les grands axes routiers de l'île. Cette fois, c’est sur la RT10, à hauteur de la commune de Tallone, en Haute-Corse, que la brigade motorisée d’Aleria est intervenue. Les gendarmes ont intercepté quatre motocyclistes roulant à des vitesses enregistrées de 196 et 197 km/h, alors que la limitation est fixée à 80 km/h sur ce tronçon. Un tel dépassement des vitesses autorisées représente un danger extrême, rappellent les forces de l’ordre : « À de telles vitesses, la moindre erreur ne pardonne pas. La route n’est pas un circuit. Soyez responsables, pour vous et pour les autres. »







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos