Tallone - Quatre motards interceptés à près de 200 km/h sur la RT10
Léana Serve le Mardi 7 Octobre 2025 à 16:57
Les excès de vitesse continuent de se multiplier sur les grands axes routiers de l'île. Cette fois, c’est sur la RT10, à hauteur de la commune de Tallone, en Haute-Corse, que la brigade motorisée d’Aleria est intervenue. Les gendarmes ont intercepté quatre motocyclistes roulant à des vitesses enregistrées de 196 et 197 km/h, alors que la limitation est fixée à 80 km/h sur ce tronçon. Un tel dépassement des vitesses autorisées représente un danger extrême, rappellent les forces de l’ordre : « À de telles vitesses, la moindre erreur ne pardonne pas. La route n’est pas un circuit. Soyez responsables, pour vous et pour les autres. »
Crédit : Gendarmerie de Corse