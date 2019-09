Sylvie Vartan et Jacques Dutronc "enflamment" le VIP de Pétanque à l'Ile-Rousse

L'ambiance était au rendez-vous de cette édition 2019 du VIP de Pétanque "Souvenir Henri-Salvador" organisé chaque année à l'Ile-Rousse par le Sport Pétanque Ile-Rousse; la veille du traditionnel "Pascal-Paoli" de pétanque réunissant cette année 412 triplettes, ce qui est un record absolu.

Le VIP est l'occasion pour l'Ile-Rousse pour rendre hommage à Henri Salvador qui était un ami de la Corse et de l'Ile-Rousse.

"Si ce tournoi porte le nom d'Henri Salvador" ce n'est pas un hasard. Nombreux sont ceux ici à avoir dans leur coeur cet immense artiste qui vouait une passion pour la pétanque et qui avait le souci d'être proche de nous" commente Angelo Allegrini, Président du club île-roussien.

L'épouse d'Henri Salvador ne manque pour rien au monde ce rendez-vous. Chaque année elle est là présente avec ses amis (ies).

La présence en qualité de marraine de cette édition 2019, on la doit à l'ami Michel Mallory qui était là hier pour l'accueillir avec son mari, le producteur Tony Scotti.

" C'est pour moi un très grand honneur d'être la marraine de ce VIP de pétanque qui me donne l'occasion de rendre un hommage appuyé au regretté Charley Marouani qui était mon producteur et ami. Je sais combien il était proche de l'Ile-Rousse et de ce tournoi. Je suis fière d'être là aujourd'hui." a affirmé Sylvie Vartan -« Oui j'aime jouer à la pétanque, notamment lorsque je suis à Los Angeles. Vous m'apprenez qu'il y a pour cet international 2019 une équipe des US que je salue. Je vais continuer à jouer à LA et pourquoi pas essayer de construire une équipe pour le "Pascal Paoli" 2020".

C'est ensuite avec beaucoup de gentillesse et de disponibilité qu'elle a fait face aux sollicitations des photographes et de ses nombreux fans qui ont réservé une belle ovation à son arrivée au carré d'honneur, tout comme l'ami Jacques Dutronc venu en voisin de Munticellu pour faire le show, avant le coup d'envoi de ce VIP en faisant sauter le bouchon d'une bouteille bien pétillante, avant d'aller à la rencontre du public et plaisanter avec lui.

Les équipes se formaient ensuite avec deux personnalités et un joueur de grande renommée par équipe..

Chaque équipe devait disputer trois parties avant la grande finale qui devait se dérouler tard dans la soirée.

A noter aussi ques les "Amies de Julie" étaient là pour poursuivre leur combat pour Julie Douib assassinée au mois de Mars dernier à l'Ile-Rousse par son ex-mari et pour toutes les violences faites aux femmes.

Un sujet sur lequel nous reviendrons demain.