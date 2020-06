Sustegnu au personnel soignant du Centre Hospitalier Calvi-Balagne

Tout est parti d'une fidèle lectrice de CNI. Véronique Astolfi, chef d'entreprise bien connue à Calvi et en Balagne découvre sur le Net l'appel à la mobilisation de l'acteur de cinéma Guillaume Canet.Aussitôt elle relaie l'annonce sur les réseaux sociaux en demandant à tous de se rendre ce mardi 16 juin à 14 heures devant le Centre Hospitalier Calvi-Balagne." Tout cela s'est fait très vite et sans véritable préparation mais il était important pour nous de remercier l'ensemble du personnel soignant pour tout ce qu'il a pu faire depuis l'arrivée de ce Covid 19 mais aussi tout au long de l'année et ce dans des conditions inappropriées tant au niveau financier que matériel" devait dire à son arrivée Véronique, les bras chargés de tee-shirt sur lesquels on pouvait lire "Insieme Vinceremu" , suivi d'un petit coeur.En quelques minutes ils étaient plus d'une quarantaine à former une haie et applaudir longuement le personnel soignant.Quelques blouses blanches sortaient timidement, et puis d'autres suivaient.Visiblement touché, le personnel applaudissait à son tour, tout en étant visiblement ému de ce geste spontané."Resistanza" une enveloppe de 5 dessins de l'artiste AnTo filsdepopSur le masque d'une participante on pouvait lire: " Sustegnu a i nostri infirmieri". Comme d'autres celle_ci brandissait une enveloppe "Resistenza" et saluait l'auteur "AnTo filsdepop" dont on ne dira jamais assez ce qu'il a pu faire durant le confinement, notamment au micro de Radio Calvi Citadelle sont il en est l'animateur et cheville ouvrière".Durant ce confinement l'artiste a produit une série de dessins qui sonnaient comme une sorte de résistance, résistance à la maladie et à la période anxiogène dégagée par la pandémie.Tout récemment, AnTo a rencontré la directrice par intérim du CH Calvi-Balagne et lui a fait part qu'il allait mettre en vente une enveloppe comprenant 5 dessins dans chacune au prix de 50€ et que la moitié de cette somme irait directement au Centre Hospitalier (le restant de la somme servant à l'impression)Un geste salué par cette dame qui ne cachait pas sa colère envers le President de la République et son gouvernement et qui avait des mots durs contre le chef de l'État et son gouvernement sur la façon dont le personnel soignant était considéré mais aussi la gestion de cette crise sanitaire qualifiée par bon nombre de calamiteuse.Ce rassemblement n'a duré que quelques minutes.Des minutes de pur bonheur.