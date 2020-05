Suspicion de Covid-19 : La direction de "Pulsat" de Corbara ferme temporairement ses portes

C'est une décision responsable qu'a pris Laurent Lafarge, en sa qualité de PDG de l'enseigne Pulsat, spécialisée dans l'électroménager, informatique, son, image, antenne. Jusqu'à nouvel ordre et en attendant les résultats des tests, les portes du magasin sont à nouveaux fermées.Joint par téléphone, Laurent Lafarge explique les raisons de cette décision:" Lundi dernier, jour de la fin du confinement, avec mon associé et nos collaborateurs nous avons fait le nécessaire pour préparer cette réouverture du magasin et tout s'est bien passé.Mercredi, l'une de nos employées qui se rendait à son travail a été contrainte de faire demi-tour après un appel de son compagnon l'informant qu'il était positif au Covid 19.J'ai aussitôt pris la décision de fermer le magasin et de demander à toutes les collaborateurs ayant été en contact avec cette personne de rester chez eux en attendant de connaître les résultats des tests effectués.Trois d'entre eux, dont mon associé Jérôme Félix, ont effectué ces tests. Le problème c'est que ces examens doivent être effectués une fois les résultats de la personnes suspectée de Covid19 connus.Aujourd'hui bien évidemment, nous sommes dans l'attente des résultats et en fonction de ceux-ci nous prendrons la décision qui s'impose mais pas question de prendre le moindre risque. On ne joue pas avec la vie des gens" explique Laurent Lafargeavant de rappeler qu'il avait été le premier à fermer son enseigne et ce avant l'annonce de confinement: " J'avais fait part de cette idée à mon associé qui, dans un premier temps, n'était pas favorable mais qui rapidement a pris conscience de la nécessité et de l'urgence de cette décision".Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Laurent Lafarge s'est adressé à sa clientèle pour lui faire part des raisons qui l'ont motivé à fermer temporairement le magasin de Corbara avant d'expliquer que cette mesure ne s'appliquait pas à l'enseigne de Calvi, avant de conclure en incitant les consommateurs à privilégier les commerces de proximité au e commerce.

C'est pour cela aussi que nous avons décidé d 'être transparent avec vous car nous sommes persuadés qu'en tant que magasin de proximité nous vous devions l'information et la vérité.



Le magasin de Calvi et ses collaborateurs qui ne sont pas entrés en contact avec la personne en suspicion de Covid19 reste lui ouvert avec toutes les mesures de sécurité.



Notre service de dépannage et installation antenne est lui aussi opérationnel avec toutes les mesures de sécurité.



Notre site internet pulsat.corsica reste aussi ouvert et vous pouvez passer commande en ligne sans avoir un contact physique en magasin. Si vous le désirez, un service de dépose va être mis en place par nos soins afin de vous amener vos colis, cala en allant au-delà des règles d'hygiène car nous désinfecterons nos colis sur le pas de votre porte .



Contrairement à certains grands groupes de distribution en ligne et à distance, notre politique n'est pas de faire des profits au dépend de la sécurité de nos collaborateurs et de nos clients et cela en mesurant les problèmes économiques que ça peut engendrer. Nous avons comme beaucoup de commerces de proximité une conscience morale. C'est aussi pour cela que j'en appelle à vous pour consommer au maximum en local. Cela permettra non seulement de faire vivre vos commerçants mais aussi de faire vivre les salariés de vos commerçants.



Restons solidaires les uns des autres.