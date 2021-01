Surghjenti, un treizième album baptisé A Noscia

Le groupe de quatre amis composé de Pascal Morandini, Jean-Paul Mangion, Guy Canarelli et Jean-Noël Profizi revient sur le devant de la scène après les cinq années passées depuis leur dernier album Raghjunà. Cette fois, ils ont voulu proposer une musique un peu moins éclectique, bercée par des mélodies et des harmonies vocales plus simples mais plus puissantes et des textes faisant une passerelle entre le passé et le présent, toujours en lien avec la Corse.



Des mélodies vieilles de 30 ans sorties des tiroirs

Se rapprochant de l’album Sott’a u turchinu di l’assenza et du titre Avarà, le groupe a voulu en quelque sorte effectuer un retour aux sources en ressortant de vieilles musiques qui dormaient dans un coin de leur tête depuis 30 ans, délaissant le côté folk du dernier album. Pour Pascal Morandini « il s’agissait de se faire plaisir en explorant des choses qu’on a mis de côté depuis longtemps et qui pourtant ont fait la preuve de leur réussite à l’image du titre Avarà qui perdure encore ». Les musiques ont été composées en grande majorité par Guy Canarelli et Bruno Susini pour accompagner les textes d’auteurs connus tels que Alanu Di Meglio, Jacques Thiers, Ghjuvan’Federiccu Terrazzoni, Natali Valli mais aussi Guy Canarelli. Les arrangements musicaux ont été faits par Tony Fallone et son fils, tout deux pianistes reconnus, et le jeune guitariste de talent Ghjaseppu Mambrini qui a apporté une petite touche personnelle. Le confinement aura permis au groupe de peaufiner toujours plus leur musique pour offrir le son qu’il recherchait, notamment avec l’aide de l’ingénieur du son Julien Muraccioli qui a su « comprendre nos attentes et ce que nous voulions partager » selon Pascal Morandini.



Des thèmes variés toujours en rapport avec une Corse ouverte sur le monde

Au programme, une balade sur des thèmes variés comme l’eau et la méditerranée, la langue corse mais aussi sur une île qui s’ouvre au monde et s’inspire de ce qui est beau et bien que cela soit dans l’actualité du temps ou dans le passé. La chanson Tighjime en est un exemple parfait car elle rend hommage au courage des Goumiers Marocains qui ont fait don de leur vie pour venir libérer une terre qui n’était pas la leur pendant la deuxième guerre mondiale et la bataille du col de Teghjime. La chanson Usciolu, elle, parle des résistants corses qui se sont battus pour leur liberté lors de la bataille du tunnel d’Usciolu entre le 15 et le 17 septembre 1943. Pour Pascal Morandini « le ton des textes est plus léger et plus mûr ».



Un retour sur scène pour le printemps 2021

Pandémie de covid-19 et scènes fermées oblige, le groupe chantera ses créations dans l’ensemble de la Corse à partir de la fin avril 2021 si cela est possible, avec un possible retour triomphal au théâtre de Bastia après plus de 30 ans d’absence sur la scène Bastiaise. Pour Pascal Morandini, bastiais d’origine : « il me semble que la dernière fois que j’ai vu Surghjenti sur la scène du théâtre de Bastia j’étais spectateur. Ça remonte ! »



L’album A Noscia dont la pochette a été dessiné par les élèves du lycée agricole de Sartène et qui a été enregistré dans les studios Ricordu de Bastelicaccia est en vente dans tous les disquaires et grandes surfaces de l’île mais serait déjà presque en rupture de stock. Il sera aussi possible de retrouver les 15 titres de l’album sur différentes plateformes de streaming comme Deezer et AppleMusic courant janvier.