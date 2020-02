Surendettement. Le nombre de dossiers baisse en Corse

Les résultats de l’enquête typologique 2019 de la Banque de France sont bons pour la Corse. Dans la lignée des années précédentes, le nombre de dossier de surendettement a tendance à baisser. En 2019, les Corses ont déposé 522 dossiers soit une baisse de 3,9 %. En Haute-Corse, c'est le phénomène inverse qui est observé avec une progression de dossiers de 10,6 %.Le rapport montre que les dettes des ménages surendettés corses s’élevaient à 22,3 M€ en 2019. Sur cette somme, 8,5 M€ proviennent des crédits immobiliers, 8,1 M€ de crédits de consommation et 2,9 M€ de charges courantes. Le nombre médian de dettes par dossier s'élève à 6. Le taux de redépôts a quant à lui connu en 2019 une baisse sensible de 37,4 % contre 44, 4 % sur le territoire national.

Dans ses conclusion, la Banque de France souligne une non-corrélation apparente entre le taux de pauvreté soit 19.6 % de la population (contre 14,1 % au niveau national) qui situe la Corse dans les régions les plus « pauvres » de France et le taux de dossiers pour 100 000 habitants qui est le plus faible de France (180 en Corse contre 268 au niveau national).

C'est un paradoxe qui se retrouve aussi en matière de ménages bénéficiant du RSA : 3,3 % en Corse contre 5,2 % en France.