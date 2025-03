Sur les routes de Corse, la ferveur populaire accompagne les reliques de saint Antoine

une foule nombreuse a accompagné les reliques tout au long d’une procession entre l’église Sainte-Marie et celle de Saint-Damien.

Bonifacio, Ajaccio, Corte, Luri, Aléria, Calvi, Bastia… Depuis samedi, la Corse accueille deux reliques de saint Antoine de Padoue venues spécialement de la basilique italienne qui lui est consacrée. Ce pèlerinage exceptionnel, porté par les Frères Mineurs Conventuels de France, s’inscrit dans une démarche spirituelle forte : mettre les Corses au contact direct de ce saint vénéré dans le monde entier.Ce mardi 26 mars, c’est dans l’Alta Rocca et à Sartène que la ferveur s’est exprimée avec force. À Sartène,« Beaucoup de monde, beaucoup de recueillement. Les gens n’ont pas quitté la procession, ils sont restés jusqu’à la fin »Olivier Culioli, curé de la paroisse. « Cela montre que la piété populaire est toujours bien vivante. »Après les chants et les prières, les fidèles ont vénéré les reliques avant le salut du Saint-Sacrement. Des petits pains de saint Antoine, bénis pour l’occasion, ont été distribués. « Ce sont des gestes simples, mais très symboliques. Cela fait écho à ce que le pape François avait souligné lors de son passage en Corse : la force de la foi populaire, et sa capacité à ramener les gens au cœur de l’Évangile »