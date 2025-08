Sur les plages de Haute-Corse, les sapeurs-pompiers volontaires assurent la sécurité des baigneurs

Mais l’essentiel de leur travail ne se passe pas dans l’eau. “La majorité de notre mission consiste à faire de la prévention”, insiste Romain Grincourt. Sur la plage, dans l’eau ou sur les bateaux, les jeunes sauveteurs passent la journée à informer les vacanciers sur les risques liés à la baignade. “S'il y a un gros coup de vent et qu’il y a beaucoup de vagues, c'est sûr qu’on est obligé de faire de la prévention, sinon les gens vont aller dans l'eau”, explique le référent de la surveillance des plages. L’objectif : éviter les situations dangereuses avant qu’elles ne surviennent.





Chaque matin, un drapeau de couleur est hissé pour indiquer les conditions de baignade, mais cela ne suffit pas toujours. “En général, les Corses sont conscients du danger. Par contre, les vacanciers ont tendance à vouloir aller à la plage même s'il y a une semaine de vent. Ils vont prendre plus de risques”, précise Romain Grincourt. Du côté des sapeurs-pompiers volontaires, c’est une situation qu’ils constatent souvent. “Il y a des personnes qui vont s'obstiner à nager jusqu'au bout des 300 mètres, parce qu’ils n’ont pas la notion de la distance. C’est vrai que 300 mètres à pieds, c’est relativement facile. Mais en mer, c’est différent, surtout avec les courants. La mer peut paraître très calme, mais ne pas vraiment l'être, et les gens ne s'en rendent pas compte”, détaille Léo, qui effectue sa deuxième saison à l’Arinella.





Pour les équipes sur le terrain, la prévention est devenue une priorité. “Dès qu’un coup de vent se lève, comme le libecciu, on intervient rapidement pour faire sortir les gens de l’eau et vérifier que tout se passe bien. C’est une prévention qui frôle parfois le sauvetage”, explique Romain Grincourt. Depuis trois ou quatre ans, les pompiers misent sur l’anticipation et la pédagogie. Une stratégie qui porte ses fruits. “On informe beaucoup, notamment les touristes qui ne connaissent pas bien les lieux. On les oriente vers des plages surveillées et on les sensibilise sur les bons comportements à adopter.”





Panneaux, drapeaux de baignade, uniformes reconnaissables : tous les moyens sont bons pour faire passer le message. “Quand tout le monde reste dans la zone sécurisée, ça a un effet de masse, et même ceux qui hésitaient à aller plus loin changent d’avis.” Si certains minimisent encore la force des vagues, les pompiers le constatent : ils sont de moins en moins nombreux. “La prévention, c’est le plus important, parce qu’elle permet vraiment de sauver des vies.”