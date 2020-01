Le geste de la Municipalité de l'Ile-Rousse qui a pris l'initiative d'installer sur la Promenade « A Marinella » un banc peint en rouge dédié au souvenir de Julie Douib assassinée le 3 mars 2019 à son domicile par son ex concubin a été droit au cœur de sa famille, qui, par l'intermédiaire de Julien, son papa a pris contact avec CNI pour adresser ses sincères remerciements au Maire Jean-Jo Allegrini-Simonetti et à son conseil municipalité.



« Notre fille Julie aimait se promener sur « A Marinella ». Seule ou avec ses enfants elle aimait flaner, s'asseoir sur un banc, profiter de cette Corse qu'elle aimait tant.

Aussi, de savoir que sur cette île, il y a tant de gens qui ne manquent pas une occasion de lui rendre hommage et qui se battent au quotidien pour combattre ce fleau qu'est le féminicide nous fait chaud au cœur et nous pousse, avec eux, à nous battre et faire en sorte que Julie ne soit pas morte pour rien. Que dire de ce geste du cœur initié par la municipalité de l'Ile-Rousse. De la haut, notre Julie doit être fière. Toute ma famille se joint à moi pour saluer et remercier le maire et son conseil municipal pour ce geste qui nous touche au plus profond. Merci encore.

Le 8 mars prochain, à l'occasion de la journée internationale de la femme, nous viendrons à L'Ile-Rousse pour l'inauguration de ce banc de l'amitié et de l'espoir. Ce sera aussi l'occasion pour nous de nous entretenir avec tous ces gens qui depuis le jour du drame forment une chaîne humaine remplie d'amour et de souvenirs ».



Dans un communiqué, période pré électorale oblige, la municipalité de l'Ile-Rousse a fait savoir qu'elle ne communiquerait pas.