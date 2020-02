Succès pour le Rencontres pour l'emploi de Corte, point de rencontre privilégié entre candidats à l'embauche et entreprises

Des journées placées non seulement sous le signe du recrutement mais également sur l'aide à apporter aux demandeurs d'emploi. Présent lors de cette journée une coach en image, disponible pour chaque demandeur d'emploi à la demande du Pole emploi, elle travaille sur l'estime et la confiance en soi des atouts importants pour les recruteurs, mais également l'accompagnement global, une structure mise en place par la CCI, pour aider les demandeurs d'emploi en difficulté, pour des raisons sociales, financières, de santé et bien d'autres, elles apportent un soutien important pour ses personnes et se déplace dans tous les pôles emploi de la région.



La mission locale était également présente pour soutenir les 16-30 ans en leur proposant des accompagnement sur des contrats de 1 an ayant pour but de finir sur un emploi à la fin de ces 1 an.



La CCI et l'Adec avaient également mis en place un espace "Entreprendre Ensemble" espace animé et piloté par une équipe de femmes motivées et souriantes, un espace dédié à la création et la reprise d'entreprise, une solution parfois oublié des demandeurs d'emploi, un espace de conseil et d'accompagnement.



Pole Emploi, proposé un espace recrutement afin de faciliter la mise en relation avec les chefs d'entreprise.



Une journée bénéfique pour tous les demandeurs d'emploi mais également pour beaucoup de recruteur partie des rencontres avec de nouveaux employés.