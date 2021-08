Succès pour l'opération "galets noirs" sur les plages de Centuri

"Notre objectif était principalement le nettoyage de 3 petites criques très "encombrées" sur la commune de Centuri, le long du départ du sentier des douaniers, dans la partie où il longe la côte de très près" explique Jean-François Raffaelli.

"Ces 3 criques et leurs côtes n'ont jamais été nettoyées par une équipe complète même si elles se trouvent pourtant à 5 ,10 minutes du port de Centuri et sur un parcours très fréquenté ".



Et l'objectif a été atteint, comme en témoigne le nombre de participants à l'opération de nettoyage.

"Ils étaient très nombreux venus même de Bastia et de Pietracorbara. Il y avait beaucoup de jeunes - plus d'une dizaine - sur la quarantaine de personnes, dont de nombreux éléments féminins, qui avaient répondu à notre appel" précise encore l'animateur de PMCC.