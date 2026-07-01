Studio 14 : la passion de la comédie musicale fait grandir une aventure collective à Ajaccio

Dans les locaux du quartier du Loretto, les voix résonnent derrière plusieurs portes. Au Studio 14, on chante, on danse, on joue la comédie, tout en proposant également des cours de piano et des accompagnements individuels. « C’est une association qui mélange trois activités : le chant, le théâtre et la danse. Finalement, cela regroupe tout ce qui compose la comédie musicale », explique Jean-Michel Cardi, vice-président de l’association.



Créée en 2020, la structure est notamment née sous l’impulsion de Carina Perino, directrice artistique. À l’origine, quelques passionnés réunis autour d’une même envie de créer et de partager. « L’idée a émergé à la demande de passionnés que Carina a réussi à fédérer », souligne Jean-Michel Cardi.



Aujourd’hui, l’association accueille une soixantaine d’adhérents avec des enfants, des adolescents et des adultes. Chaque semaine, des cours collectifs et individuels leurs permettent de progresser à leur rythme, avec un objectif commun : monter sur scène en fin de saison. « L’objectif, c’est avant tout qu’ils s’amusent. Le spectacle de fin d’année est le fruit du travail de tout le monde », résume le vice-président.



D’un petit local à une structure en plein essor



Pour Carina Perino, l’aventure a commencé modestement. « J’ai participé à fonder cette association parce que j’étais passionnée par la comédie musicale, étant ancienne artiste de cabaret. Puis, avec un petit groupe d’amis, nous avons commencé dans un petit local au Finosello », raconte-t-elle. Face à un engouement inattendu, le projet prend rapidement de l’ampleur. « Nous ne nous attendions pas à avoir autant de personnes intéressées. Nous avons donc cherché plus grand et c’est devenu une structure qui est maintenant un peu importante », poursuit-elle.



Aujourd’hui, chaque adhérent bénéficie d’un accompagnement personnalisé d’une heure par semaine avant de rejoindre les ateliers collectifs destinés à préparer les spectacles. « Ceux qui souhaitent participer au spectacle de fin d’année rejoignent ensuite les cours collectifs. Cela permet de construire un véritable travail d’ensemble », explique l’enseignante.



Carina Perino puise dans un univers artistique riche pour imaginer chaque nouvelle création. « Les idées, ce n’est pas ce qui manque », sourit-elle. « Chaque thème est le fruit de mon imagination. Ensuite, je développe le sujet avec mon binôme de création. » Un travail collectif auquel participent également une chorégraphe ainsi que sa fille, qui intervient dans l’enseignement du chant.



Au-delà de la préparation des spectacles, Studio 14 revendique une véritable mission de transmission culturelle. « Nous voulons partager une passion autour de la musique, avec une orientation particulière vers la comédie musicale », explique Carina Perino. Selon elle, ce genre artistique reste encore en développement en France. « J’ai une culture davantage anglo-saxonne. Nous allons souvent voir ce qui se fait ailleurs pour rapporter ici cette culture de la comédie musicale qui reste encore relativement confidentielle. » L’association peut compter sur une dizaine de bénévoles pour faire vivre ses projets tout au long de l’année.



Un défi artistique qui séduit les adhérents



Parmi les élèves, Dominique Poli, enseignant de 50 ans, a découvert la comédie musicale sur le tas. Son arrivée dans l’aventure remonte à un spectacle auquel il avait assisté depuis le public. « Une amie participait à une représentation il y a quatre ans. J’avais trouvé cela extraordinaire. L’année suivante, je suis revenu la voir et je me suis dit que j’allais sauter le pas. » Une découverte qui s’est finalement rapidement transformée en passion. « C’est la fin de ma deuxième année et j’adore l’esprit de groupe qui règne dans l’école », confie-t-il.



Ce qui le motive particulièrement, c’est la perspective du spectacle annuel. « J’aime l’idée de préparer un spectacle tout au long de l’année pour donner le meilleur de nous-mêmes sur scène. J’adore aussi le retour du public. » Pour lui, Studio 14 représente un véritable défi personnel. « L’association nous pousse à dépasser nos limites et à donner le meilleur de nous-mêmes. Cela permet de progresser en chant, en expression scénique et même en danse, qui est pourtant mon point faible », sourit-il. Une passion qu’il a même transmise à sa fille, inscrite cette année après avoir été séduite par le spectacle précédent.



Cap sur le spectacle du 12 juillet



Le prochain spectacle, consacré à l’univers du cirque, sera présenté le 12 juillet au Palais des Congrès d’Ajaccio. Et à quelques semaines de la représentation, l’effervescence gagne les locaux du Studio 14. Répétitions, ajustements chorégraphiques, travail vocal mais aussi préparation des costumes mobilisent les équipes. Une nouvelle étape pour cette association qui nourrit déjà de plus grandes ambitions.



« Nous aimerions pouvoir présenter nos spectacles et nos créations originales au-delà d’Ajaccio », indique Jean-Michel Cardi. « L’objectif serait de nous déplacer dans toute la Corse afin de faire découvrir notre travail au plus grand nombre. » Une ambition à l’image de Studio 14 : portée par la passion, l’envie de transmettre et le plaisir de monter ensemble sur scène.