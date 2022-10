Stéphane Paquet élu président de la Chambre régionale d’agriculture de Corse

La Chambre régionale d’agriculture a pour mission d’orienter, de structurer et coordonner les actions des Chambres d'agriculture de Haute-Corse et de Corse du Sud, en conformité avec la loi dite “d’avenir de l’agriculture” du 13 octobre 2014. Les deux chambres correspondant aux anciens départements étaient convenues d’alterner les présidences.En 2019, l’Assemblée générale regroupant 38 élus, représentants les agriculteurs de tout le territoire insulaire, avait ainsi pris la décision qu’en 2022, la présidence changerait de mains… Jean-François Sammarcelli étant élu de la Haute-Corse, il revenait donc à un élu de Corse du Sud de prendre le relais à mi-mandat.La candidature de Stéphane Paquet rentrait dans cette logique d’alternance des présidences. Cet éleveur porcin, installé dans le Haut-Taravo (Talavu), avait en effet été élu président de la Chambre d’Agriculture de Corse-du-Sud, en 2019, pour un second mandat de cinq ans. Seul candidat en lice, il a été élu à l’unanimité des présents.A l’issue de l’Assemblée, décision a été prise de travailler, dans le cadre des discussions avec le ministre Darmanin, sur une proposition de projet agricole pour la Corse, portant sur la gouvernance agricole et sur la co-construction d’un projet de politique agricole.