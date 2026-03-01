Stella Pasqualaggi, première plongeuse de première classe chez les pompiers en Corse

Le Covid, moment de bascule



Le véritable tournant arrive en 2020, au moment de la crise sanitaire. Comme beaucoup, Stella travaille alors à distance. Mais du côté des pompiers, la mobilisation est totale. Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) lance un appel pour renforcer les équipes. « J’ai reçu un message sur mon téléphone pour savoir si je pouvais assurer des gardes. Ils avaient plus que jamais besoin de nous », se souvient la jeune femme.



Avec l’accord de son employeur, elle obtient l’autorisation de rentrer en Corse afin de poursuivre son travail à distance tout en assurant ses gardes de volontaire. « Je fermais mon ordinateur pour partir en intervention pendant quelques heures, puis je revenais reprendre mon travail. »



Un rythme inhabituel, mais qui agit comme un révélateur. Dans un monde à l’arrêt, Stella s’interroge sur le sens de son parcours et sur la place qu’elle souhaite occuper. « Je me suis dit : si demain le monde s’arrête de tourner, on aura toujours besoin du pompier. »



La réflexion devient alors plus profonde. Derrière les perspectives de carrière et les expériences internationales, elle ne retrouve pas totalement ce qui l’anime. « Je voyais beaucoup les paillettes dans ce monde, mais mes valeurs et ma personnalité me menaient davantage sur la trajectoire du pompier », affirme-t-elle.



Peu à peu, l’idée fait son chemin : et si cette activité devenue essentielle dans sa vie cessait d’être un engagement parallèle pour devenir un véritable métier ?





Choisir un métier qui a du sens



La décision se construit progressivement. Stella Pasqualaggi décide finalement de passer le concours de caporal de sapeur-pompier professionnel. Elle le réussit et rejoint peu après les rangs du SDIS de Corse-du-Sud. Un choix qu’elle ne regrette pas. « La vie est courte et on passe énormément de temps au travail. Autant le passer dans un métier qui nous plaît », sourit-elle.