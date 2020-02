Stages d'hiver : 100 judokas représentant 15 clubs de toute l'ile sur les tatamis

Stage benjamins du Jeudi 17 au Samedi 22 février 2020 au CSJC plus d'une quarantaine de stagiaires.

Stage perfectionnement technique judo debout et sol permettant de developper les habilités techniques fondamentales éléments indispensables à la construction du futur judoka . Egalement au menu un premier contact avec un travail physique et bien sur des randoris. Encadrants: Fernand Capizzi formateur ETR judo (debout sol) et Jean-Marc Anton membre de l'IRFEJ et responsable culture judo .