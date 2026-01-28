Sporting Club de Bastia : les actionnaires réaffirment leur engagement

(Photos Gérard Baldocchi)

Ce mercredi 28 janvier, la presse insulaire était conviée par les actionnaires du Sporting Club de Bastia pour évoquer officiellement leur démarche et leurs engagements entrepris depuis le mois de juin au sein du club. Entouré d’une partie des neuf actionnaires de la SAS Sporting Club di Bastia, Claude Ferrandi, le président du Sporting, préfère plutôt utiliser le terme « d’associer » avant de revenir sur ce qui l’a poussé à les contacter : la baisse des droits télé : « C’est trois millions que nous avons perdus, l’an prochain les droits télé seront très très proches de zéro. Avec les difficultés que rencontre le football français, les clubs comme le nôtre doivent trouver des sources de financement et ces gens-là auprès de qui je me suis manifesté ont eux-mêmes manifesté un intérêt à suivre ce projet ». Objectif : « Faire en sorte que le Sporting puisse continuer à s’émanciper. Comment convaincre ? La passion, mais aussi le sérieux du projet ».Un football français qui peine économiquement, des clubs impactés par la baisse des droits télé, et le risque de voir le porte-étendard du football corse disparaître du monde professionnel. C’est ce qui a poussé le chef d’entreprise Laurent Roncaglia à investir dans le club : « Le Sporting, on l’a dans la peau. Dans une période compliquée, on ne peut pas laisser le Sporting disparaître et tomber dans les bas-fonds ». Concernant son investissement financier dans un club de foot, et comme ses homologues, Laurent Roncaglia explique ne pas attendre de profit en retour : « C’est une aide au club, on n’est pas là pour investir et en retour gagner de l’argent. Si on avait envie de gagner de l’argent, on aurait placé notre argent ailleurs, dans des boîtes à l’international ».Le discours est le même du côté de Dominique Sialelli, du groupe Pietra : « Il nous a expliqué la baisse des droits télé, la situation économique qui devenait tendue, le besoin d’investisseurs. On n’a pas travaillé ça comme un projet économique et financier. On est là pour le temps long. On est plus dans une logique d’aider le Sporting à garder un certain niveau d’infrastructure et un certain niveau qualitatif que de rechercher un retour sur investissement ».Pour ces chefs d’entreprise insulaires, comme Pierre Mattei, président de Corsica Ferries, déjà sponsor de long terme pour rassurer la DNCG au moment de la première descente, le Sporting a un impact sur la vie économique de la région mais est aussi une vitrine à préserver : « On a besoin de cette image, que l’on parle de la Corse autrement. Avoir un club qui soit dans l’élite du sport français, c’est quelque chose d’important pour nous. Il faut faire en sorte que ce club puisse survivre. C’est une vitrine positive pour la Corse ».Si les actionnaires sont plus proches de l’aspect économique que sportif, il y a tout de même le classement à regarder. Si tous croient à un maintien en Ligue 2 la saison prochaine, Claude Ferrandi l’affirme : « si une catastrophe sportive devait survenir, ça ne remettrait en aucune cause l’investissement de ces gens-là ». Ce qui a été confirmé par les actionnaires présents qui ont indiqué qu’ils agiront comme des chefs d’entreprise en faisant face à la situation.