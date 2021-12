Sport : quelles activités de plein air à réaliser cet hiver en Corse ?

Si vous appréciez la randonnée en été, il en sera forcément de même en hiver. Une paire de raquettes, des bâtons et le tour est joué. Vous pourrez ainsi profiter des paysages enneigés et redécouvrirez l’Île de Beauté sous un nouvel angle. Nous vous conseillons particulièrement une randonnée à proximité des Aiguilles de Bavella, que vous connaissez forcément. Autre possibilité, la forêt de Vizzavona. L’avantage est que vous pourrez sans problème vous restaurer dans l’un des établissements du village. Enfin, faites une randonnée dans les gorges de la Spelunca et la forêt d’Aïtone. Le cadre y est particulièrement enchanteur en hiver et les sportifs s’y donnant rendez-vous sont nombreux.Si vous préférez les sports qui ont du chien et qui se pratiquent à plusieurs, nous vous proposons de découvrir l’airsoft. Cette discipline est complète et mobilise l’ensemble du corps puisqu’il faut à la fois courir, ramper ou sauter. S’il s’agit avant tout d’un sport d’équipe, il ne faut pas oublier que chaque joueur a un rôle bien défini. C’est à force de pratiquer que les réflexes et la précision viendront. L’airsoft est un sport de plein air qui s’adresse à tous les profils. Si vous êtes déjà conquis et que vous cherchez à investir dans du matériel spécifique, vous pourrez en trouver dans un airsoft shop , en ligne ou en magasin.L’objectif restant d’assurer la sécurité de tous les joueurs, la pratique de ce sport est réglementé. Il faut notamment porter des lunettes et un masque de protection et bien prendre le temps d’écouter les instructions de l’organisateur avant de se lancer à corps perdu dans l’activité.Cet hiver, profitez de la réouverture des stations pour rechausser les skis. Que vous soyez plutôt alpin ou randonnée, chacun y trouvera son compte. Les amateurs de sensations auront la possibilité de dévaler les pistes de l’une des trois stations de Corse. Les amoureux de la nature, quant à eux, pourront aller se perdre dans les étendues sauvages de l’île, accompagnés d’un guide et équipés comme il faut pour le ski de randonnée.