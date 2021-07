Sport et Culture : "A Currilingua" déjà sur le chemin de l'avenir

Le point de départ était fixé au complexe sportif de Borgu à 7 heures du matin et douze heures plus tard, les coureurs étaient rendus à Sulinzara où était jugée l'arrivée.



Cette première édition a connu un évident succès comme se plaisait à le souligner Micheli Leccia, le président du collectif Parlemu Corsu: "Nous avons eu, environ ,quatre cents personnes qui se sont relayées sur l'ensemble de ce parcours de 90 kilomètres ce qui démontre l'engouement suscité par A Currilingua. Nous avons eu des associations sportives et culturelles, mais aussi des commerçants, des collectivités locales, des pompiers et d'une manière générale beaucoup d'individuels qui ont tenu à participer à cette épreuve. Je tiens à les remercier tous très chaleureusement, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette journée".