Sport automobile corse : Le palmarès 2022

« Sur le plan sportif, on a vécu une belle année 2022 avec 9 épreuves, plus les véhicules historiques » souligne Daniel Baldassari. « Par contre sur les engagements on a été au-dessous de ceux enregistrés les années précédentes. On a toujours un bon nombre de licenciés, 1400, mais par contre les engagements pour les courses ont chuté. Les deux seuls qui tirent leur épingle du jeu sont le rallye de Balagne et la Ronde de la Giraglia qui attirent chacun une centaine de concurrents. Pour les autres rallyes, ça tourne autour d’une soixantaine. On a un déficit de 20 à 25% de voitures. C’est dommageable car cela déséquilibre les budgets des ASA». Le président déplore aussi une baisse des aides des collectivités et des sponsors. « On tire donc un bilan négatif de cette année 2022 ».





Un contexte économique difficile

Première raison de cette baisse de participation : le contexte économique. «Le contexte économique est désastreux et je sais de quoi je parle puisque je suis chef d’entreprise. Essence, pneumatiques, matériaux, hôtel, transport, tout a augmenté et pour les jeunes notamment cela devient très difficile. Si on regarde de près notre championnat, on s’aperçoit qu’un pilote ne participe pas à plus de 2 ou 3 rallyes. Des épreuves souvent près de chez lui pour limiter les frais. Il y aussi le problème des voitures qu’ils doivent louer. On note aussi que parfois on a presque plus de véhicules historiques que modernes ». Daniel Baldassari se déclare toutefois un peu plus optimiste pour 2023. « Nos pilotes devraient pouvoir participer en plus grand nombre au championnat de France car cette année il se dispute dans le Sud-Est. On a droit à 15 qualifiés. Et pour être qualifié il faut faire des rallyes ». Autre raison d’être optimiste, la tenue à Aléria, en juin, du championnat de France de rallye sur terre et la venue d’ores et déjà annoncée de Renault avec une cinquantaine de voitures. « Le Tour de Corse historique est aussi une réussite car il accueille toujours un très beau plateau ». Et puis une bonne nouvelle annoncée au public ce samedi : la Ligue Corse devrait avoir ses propres locaux très prochainement à Biguglia. Pour l’instant, elle est hébergée gracieusement dans les locaux de l’ASA Bastiaise.





Le clin d’œil de Pilou Loubet

Lors de la cérémonie, le public a pu recevoir un petit message de Pierre-Louis Loubet qui prépare actuellement le Monte Carlo. « Je suis désolé de ne pouvoir être là aujourd’hui mais je dois préparer cette épreuve. Je félicite tous les lauréats et j’adresse un grand bravo à tous ceux qui vont vivre notre sport sur l’île ». Pierre-Louis Loubet sera pilote officiel M-Sport sur l'intégralité des treize manches du Championnat du monde des rallyes 2023. Associé au copilote belge Nicolas Gilsoul, il sera au volant d'une Ford Puma Rally1 et sera l'équipier de Ott Tänak.

La cérémonie, préparée de main de maître par Lucien Marsicano, responsable de la communication à la ligue, a permis de récompenser pilotes, co-pilotes et commissaires. Des récompenses remises par les 5 présidents des ASA Corse : ASA Bastiaise, ASA Restonica, ASA Terre de Corse, ASAC Tour de Corse, ASA Corsica qui ont dévoilé le calendrier 2023.