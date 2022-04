Sport automobile - championnat du Monde : "Pilouis" Loubet au départ du rallye de Croatie

Après une année 2021, au sein du Team 2C Compétition, au volant de la Hyundai, marquée par bien des déboires, Pilouis Loubet va changer de monture et d’écurie pour cette saison 2022. C’est en effet dans les rangs de M Sport Ford World Rally Team avec la Ford Puma Hybrid que le Porto-Vecchiais va renouer avec le championnat du Monde sur l’asphalte croate.





Loubet qui a pu tester sa nouvelle auto en faisant l’ouverture, le 19 mars dernier, du South Belgian Rally comptant pour le championnat d’Outre-Quiévrain.

Retour à la compétition, donc, mais aussi retrouvailles avec Vincent Landais qui sera, à nouveau, con copilote lors de cette saison.





Ce rallye de Croatie, qui a une spéciale près, Platak (15,85 Km) lors de la deuxième journée, est identique à la précédente version constitue un morceau de choix.

Après le shakedown de jeudi (Okic 3,65 Km), les 66 équipages engagés vont devoir passer deux journées copieuses, vendredi et samedi, comprenant en tout seize spéciales. La journée de dimanche qui verra le baisser de rideau de cette manche croate n’en comprendra que quatre. Au total vingt spéciales pour un peu plus de 291 kilomètres de chronos.





Autant dire qu’il faudra rapidement trouver le bon tempo mais surtout être en capacité d’aller au bout de l’épreuve. Pour Pilouis Loubet qui est sevré de compétition de puis plusieurs mois le défi est de taille, mais le Porto-Vecchiais semble, largement, en mesure de le relever.

Premiers éléments de réponse, dès vendredi au terme de la première étape.