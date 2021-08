"Spéculation immobilière naissante" à Galeria : une trentaine de personnes occupent la mairie

Du côté de la mairie, on acquiesce. Le maire Jean-Marie Seïté et son conseil municipal se disent « totalement opposés à la spéculation immobilière et nous menons une politique claire contre cela ». Une affirmation qui est appuyée par des exemples récents.



« La mairie a acheté des terrains au bord du Fangu pour éviter la construction de plusieurs maisons individuelles. Nous avons également acheté un terrain au cœur du village sur lequel seront construits des lots pour les résidents permanents. Grâce à de possibles subventions de l’Etat et de la Collectivité nous devrions réussir à diviser le prix des logements par trois ou par quatre pour garantir des prix inférieurs au marché et permettre aux gens du village de se loger ». Car si la commune est très étendue d’un point de vue administratif, la construction s’avère difficile du fait de son implantation géographique et du niveau de protection environnementale très élevé. Une situation qui accentue les mécanismes d’offre et de demande.



De plus, « la mairie vient de terminer la conception de la carte communale qui rend inconstructible 99 % du territoire de la commune » explique le maire avant d’ajouter que « plutôt qu’un PLU, ce document est plus approprié aux petites communes comme nous ».



Dans le petit village, qui compte 500 âmes en plein cœur de l’hiver, la crainte de devenir « un village vacances » est bien réelle. Les personnes présentes au rassemblement ont tenu à alerter l’Etat et la Collectivité de Corse sur la nécessité de disposer de moyens supplémentaires pour « stopper une spéculation immobilière qui devient exponentielle ».