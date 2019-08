Spectaculaire opération de nettoyage de la mer en paddle et Kayak à L'Ile-Rousse et aux îles de la Pietra

Ainsi que nous l'avons annoncé, à l'initiative d'Urgence Écologie Corse d'Henri Malosse et en partenariats avec le club nautique de l'ile Rousse, Pensa L'Avvene et Presenza Paolina, a été organisé ce vendredi un nettoyage de la mer en Paddle et en kayak.

Une vingtaine de personnes, locaux et touristes, a participé pendant une heure, de 16 à 17 heures à cette opération qui s'est déroulée en Paddle et en Kaya de mer .





Au total, le groupe de volontaires a sorti de l'eau une trentaine de kilos de détritus divers.

Le bilan pour les organisateurs est plutôt satisfaisant.

La zone concernée par cette opération allait de la la plage de la Gare aux îles de la Pietra , par la mer et les rochers.

D'autres actions éco citoyennes auront lieu en Corse, dans le courant de l'automne prochain.

Les personnes intéressées peuvent consulter la page Facebook .de Urgence Écologie Corse.

La prise de conscience de l'écologie intégrale, permettra peut être de laisser quelques choses de durable a nos enfants.