Christiane Taubira, marraine de la 3e édition de "Cine Donne" du 20 au 26 mars

« En 2020, la CAB a pris l’engagement de participer à la lutte contre les violences faites aux femmes » souligne Emmanuelle de Gentili, vice-présidente de la Communauté d’Agglomération de Bastia, en charge de la politique de la ville, de la prévention, de l’inclusion et de la citoyenneté. « Les récentes révélations dans le milieu du cinéma viennent, une fois de plus, prouver que cette forme de violence est partout présente dans la société. Cine Donne apporte donc son soutien aux violences qu’ont subies les actrices, au début de leur carrière et qui se poursuivent encore tout au long de leur travail de création En créant Cine Donne avec l’association Arte Mare il y a 3 ans, nous avons voulu utiliser ce festival cinématographique comme levier de communication, de sensibilisation et d’échanges en direction du grand public, d’abord sur le territoire de l’intercommunalité, puis en élargissant son implantation au niveau régional. C’est pourquoi cette année, le festival sera présent à L’Île Rousse et Porto-Vecchio. Cette manifestation est inscrite dans le temps car la CAB travaille à long terme sur le dossier des femmes. Cette édition se veut plus tourner vers la culture populaire avec de nombreux films dont des avant-premières et une marraine d’exception, Christiane Taubira ».« J’avoue que nous sommes fières de notre programmation » déclare tout sourire la présidente d’Arte Mare, Michèle Corrotti. «Au programme de cette 3e édition, avec la cinémathèque de Corse, on tenait à mettre à l'honneur et à rendre hommage à Yannick Bellon, cinéaste résolument engagée, qui aurait eu cent ans cette année et dont l'œuvre est énorme de courage. Nous aurons aussi deux rencontres exceptionnelles, l’une initiée par le festival Sirocco avec Lina Soualem, réalisatrice de Bye bye Tibériade, sélectionné pour les Oscars, dans lequel elle invite sa mère l'actrice Hiam Abbass à retrouver en Palestine la mémoire familiale. L’autre, associée à CorsicaDoc, avec l’écrivaine Christine Angot, dont la première réalisation, Une famille , est un documentaire puissant qui s’inscrit dans le sillage de son dernier livre, Le Voyage dans l’Est ».Au programme encore un « coup de chapeau » à la réalisatrice corse, Maria Francesca Valentini, à l’origine avec Gérôme Bouda de la belle aventure de la plateforme Allindì. Côté projections, 35 films avec des avant-premières, des coups de cœur des organisatrices, une Fête des Courts-Métrages (au cinéma Le Fogata de LÎle Rousse), des débats associatifs, des rencontres, des expositions.La manifestation se déroulera sur plusieurs sites : Au centre culturel L’Alb’Oru, au cinéma Le Régent, à la Galerie Noir et Blanc à Bastia, au Spaziu Carlu Rocchi à Biguglia, à L’Île Rousse et à Porto-Vecchio. Parmi les thématiques : Le viol, l’inceste, le cyber harcèlement, la fin de vie, l’IVG, la maternité, l’adolescence, le milieu professionnel. « On pourrait croire à une programmation sombre, noire, mais bon nombre de films ouvrent les portes de l’espoir à travers le combat des femmes » précise Michèle Corrotti.