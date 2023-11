Cap Sagro et l'Ile-Rousse : records de chaleur battus pour un mois de Novembre

Selon Keraunos, l'observatoire français des tornades et des orages violents, le thermomètre a battu des records à Cap Sagro et L'Ile-Rousse ce mardi.

Il a atteint 26.9 au Cap Sagro contre 26°C en 1985.

À L'Ile-Rousse le mercure a grimpé jusqu'à 25.9°?

Le record précédent - 25.2° - avait été enregistré en 201 1



Ce mercredi, le vent dominera encore la journée, mais les températures maximales pourraient encore osciller entre 22 et 25 en Corse.

Avec de nouveaux records ?