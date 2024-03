L'Ile-Rousse : Une plongée ludique dans l'univers des mathématiques et du sport au collège Pasquale Paoli

Intitulée "La Semaine de Mathématiques: Mathémathiques, l'important c'est de participer", cette exposition, fruit d'une collaboration entre les élèves de la 5eD et le club de Maths, offre une exploration originale des liens entre les mathématiques et le monde du sport.

Pour Claudia Scalise, professeur de maths et initiatrice du projet, cette initiative permet aux élèves de démontrer leur compétence dans le domaine mathématique, tout en soulignant que les mathématiques sont loin d'être une barrière infranchissable. "Cela montre également le niveau de compétences des élèves et que les difficultés ne sont pas insurmontables pour réaliser des problèmes mathématiques", explique-t-elle.



Les élèves ont eu carte blanche pour choisir les sports à explorer à travers le prisme des mathématiques. "Nous avons travaillé en groupe et nous avons chacun choisi un sport à étudier pour le mettre en avant", explique Jeanne, l'une des élèves participantes.



De la voile au handball en passant par la danse, chaque discipline a été minutieusement analysée pour mettre en lumière les concepts mathématiques qui s'y cachent. "Pour le hand par exemple, c’était assez évident à trouver. Les dimensions de terrain, le diamètre du ballon, les cages, les statistiques avec les scores et les performances", précise Antoine, un autre élève. Même les disciplines moins évidentes ont été abordées avec ingéniosité. "La danse, c’est un peu plus compliqué effectivement. Il n’y a que notre corps. Il n’y a pas de terrain ni de ballon. On a donc cherché à expliquer le pourcentage de l’action représentée par le corps du danseur ou de la danseuse. Ou comment il est divisé selon le nombre de personnes sur scène. Ou même certaines formes réalisées par notre corps. Les maths sont vraiment partout", souligne Janelle, une élève pleine d'enthousiasme.



L’exposition ne se limite pas à l'alliance entre mathématiques et sport. Les langues, telles que le corse ou l’anglais, ont également trouvé leur place dans certaines parties des affiches, enrichissant ainsi la dimension culturelle du projet.



Chaque affiche comporte également une énigme à résoudre, offrant ainsi une opportunité ludique aux visiteurs de tous niveaux de participer activement. "Le jeu est ouvert jusqu’au 27 mars avec des lots à gagner pour les plus rapides de chaque niveau", précise Claudia Scalise. Au-delà des affiches, l'art prend vie à travers la création de paper toys représentant les différentes disciplines sportives étudiées. "L’objectif de ce projet était de montrer à tout le monde que les maths sont partout et qu’ils servent. Même dans le sport. Les rapports ne sont peut-être pas évidents à première vue mais en cherchant bien, ils ont été trouvés", conclut leur professeur.