Spectaculaire accident à Ochjatana : 3 blessés légers

En cette fin de dimanche après-midi - vers 16h15- les sapeurs-pompiers de Lisula et de Belgudè sont intervenus pour un accident de la circulation survenu sur la route de Tesa sur le territoire de la commune d'Ochjatana. Un accident spectaculaire qui aurait pu avoir des conséquences bien plus graves.

En effet, le choc frontal des deux véhicules aurait pu faire bien plus de dégâts quand on découvre ces images

Au final on déplore, trois blessés légers - trois femmes âgées d'une trentaine d'années - souffrant de multiples blessures, qui ont été transportées au centre hospitalier de Calvi-Balagne.