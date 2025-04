"Spassighjemu incù u CAUE" : 4 belles balades au cœur du patrimoine corse

Le CAUE de Corse (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) œuvre au quotidien pour sensibiliser les habitants aux enjeux architecturaux, paysagers et patrimoniaux. À travers cette opération « Spassighjemu incù u CAUE », il propose une démarche originale, active et pédagogique : marcher pour mieux voir, écouter pour mieux comprendre, partager pour mieux transmettre. Chaque balade, du nord au sud, est pensée comme une expérience immersive, nourrie d’échanges, de savoirs locaux et d’émotions, au plus près des réalités du territoire. Objectif : Offrir au tout public un autre regard sur l’architecture, le patrimoine et les paysages qui façonnent l’identité corse. Le CAUE a ainsi programmé les 26 et 27 avril quatre parcours guidés par des professionnels passionnés, une immersion dans des villages, hameaux et sites emblématiques. L’occasion de renouer avec l’histoire locale, de valoriser le patrimoine bâti et naturel, et de mieux comprendre les liens entre l’homme et son territoire. Ces balades à pied sont accessibles à tous.Samedi 26 avrilAjaccio : « Nabuleone u Primu – Nabuleone III : un seculu d’urbanisimu in Aghjacciu »Un parcours-découverte d’Ajaccio sur les traces laissées par les deux empereurs. Organisé en plusieurs étapes reliant les réalisations emblématiques liées à Napoléon 1et et à son neveu, Napoléon III ainsi qu’à son entourage à travers une promenade de 3,5 km. Départ 9h du parvis de la cathédrale d’Ajaccio.Renseignements et inscriptions : ici Castellu Brandu (Cap Corse) : « Tra i paesoli brandinchi ». Cette balade de 5,5 km, découverte patrimoniale de Brandu, comprend plusieurs étapes reliant des hameaux emblématiques de la commune de Brandu à travers une promenade de 5,5 km. Chaque étape met en valeur un riche patrimoine religieux, bâti, naturel et vernaculaire. Départ 10h du parvis de l’Eglise Santa Maria di e Nevi à Castellu Brandu. Renseignements et inscriptions ici Eccica-Suarella (Corse du sud) : « A stella di sampieru corsu e i stretti d’eccica e suaredda ». Une boucle de 4,6 km, valorisant un riche patrimoine rural corse à travers des étapes mêlant histoire, architecture et mémoire collective. Le parcours traverse les hameaux de la commune, en passant par le sentier de Sampieru Corsu et l’église Saint-Thomas, mettant en lumière plusieurs éléments emblématiques. Départ 10h de la place de la fontaine du village de Suarella. Renseignements et inscriptions ici Murato (Haute-Corse) : « Storie d’acqua » : Une randonnée patrimoniale de 6,7 km, mettant en valeur un riche héritage religieux, vernaculaire et naturel. Le parcours traverse plusieurs hameaux et sites emblématiques tels que l’église romane San Michele, un pont génois, une nivera, offrant un aperçu vivant de l’histoire et de l’architecture d’un village emblématique. Départ 10h Point de l’église San Michele de Muratu. Renseignements et inscriptions ici